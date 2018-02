Vraag aan de experts: Is Rusland Europa's grootste bedreiging?

'Halbe Zijlstra had gelijk'

Toen Halbe Zijlstra sprak van een geopolitieke dreiging vanuit het Kremlin tegen de buurlanden, had hij zeker een punt, zegt Rusland-kenner Tony van der Togt op spectator.clingendael.org. 'Feit is dat er sprake is van een steeds assertiever en revisionistisch Rusland, maar dan net een slag anders en genuanceerder dan Zijlstra dit had voorgesteld. (...) Voor het Kremlin geldt dat het een geopolitiek conflict heeft met het Westen. De VS zouden hierbij met alle middelen willen vasthouden aan een hegemoniale positie, waar Rusland een multipolaire wereldorde tegenover zet. In een dergelijk conflict is inzet van alle middelen gerechtvaardigd, inclusief desinformatie om de eenheid van het Westen te ondermijnen en twijfel te zaaien rond de levensvatbaarheid van de liberaal-democratische wereldorde. (...) Zijlstra had dus gelijk toen hij Rusland als een geopolitieke bedreiging kwalificeerde. Dat heeft niets met Russofobie te maken, maar met wat Moskou concreet in buurlanden en andere (ook westerse) landen op touw zet. Je kunt overdrijven (zoals momenteel in de VS nogal eens het geval is), maar de dreiging is reëel.'