Voorwoord: Hoezo culturele oorlog?

Grappig genoeg noemt ze als Onze Gids Deze Week het nummer Mad World van Tears for Fears een 'vrolijk dansnummer'. Best opmerkelijk, voor een song waarin toch, betrekkelijk gemeend, de tekstregel 'The dreams in which I'm dying are the best I ever had' wordt gezongen. Maar Dijkstra raadt dan ook niet dit origineel, maar de cover ervan aan, van de wat klagelijk kijkende singer-songwriter Gary Jules, die het nummer van alle synthesizergestuurde tierelantijnen en dwingend dwarse beats ontdeed en een somber pianoriedeltje en angstig stemmetje overhield. Met indrukwekkend resultaat, dat wel, maar volgens mij persoonlijk ook hét voorbeeld dat less zeker niet per se more is, want juist de botsende stijlen en de orkestrale dwarsstraten maken de Tears for Fears-versie zo'n boeiende 80s-klassieker.