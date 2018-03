Voorwoord: 'Doodgaan' is ook een woord dat we mijden als de pest

In een interview in Trouw had ook de nieuwe Chief Diversity Officer (!) van de Universiteit van Amsterdam problemen met de woorden in het hedendaags emancipatoir debat, omdat de terminologie zo schril is je bent óf racist, óf slachtoffer, en er is geen ruimte voor nuance. Dus wil ze 'nieuwe taal ontwikkelen'. Op zich heeft ze gelijk, en is nieuwe woorden vinden leuk kleurgedreven, stereotypette, racistisesque, hatsekidee. Maar of dat werkt, binnen honderd jaar?



'Doodgaan' is ook een woord dat we mijden als de pest, als iemand anders het namens zichzelf uitspreekt. Maar lees erover zoals Chris Oostdam er woensdags in de V over schrijft, en Renate Dorrestein in haar nieuwe boek, waarvan een voorpublicatie op pagina 20, en het is in één klap duidelijk hoe dat ook zonder eufemismen vaker zou moeten gebeuren.