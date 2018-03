Voor een paar rotcenten heeft ook René Froger zijn ziel aan een brillenwinkel verkocht en iedereen vindt het irritant

In de biografie Gordon zegt Gordon ook iets lelijks over René Froger, namelijk dat de Amsterdamse zanger nog zuurder is dan de wijn die hij schenkt. Zo heb ik Froger dus niet leren kennen. In 1996 speelden we met een ploeg sportjournalisten in Brussel een wedstrijd tegen Belgische collega's. Iemand had Froger meegenomen. Collega's van De Telegraaf die hem kenden, noemden hem Froog en dat deden wij ook maar.



Froog bleek een aardige, joviale kerel te zijn. Iedereen kreeg een hand van hem. De successen - tien keer een uitverkocht sportpaleis Ahoy, twee keer een uitverkocht Stadion Feijenoord en vergeet ook Een eigen huis niet, met die plek onder de zon en het verse kopje thee - waren hem niet naar het hoofd gestegen.