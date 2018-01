Voor de instandhouding van systematische criminaliteit zijn grote instituten nodig

Wiebe Draijer, hoogste man bij de Rabobank en nummer 17 op de Volkskrant-lijst van invloedrijkste mensen in het land, sleept een tas met spullen van vroeger mee. Daarin, zo legde hij afgelopen november uit in een vraaggesprek met de Volkskrant, zitten schandalen en misstappen - uiteraard allemaal van vroeger, zei hij erbij, toen de huidige verantwoordelijken er nog niet werkten. Dingen die gebeuren bij grote banken die over de hele wereld geld proberen te verdienen, óók bij banken die zeggen dat ze het helemaal niet om uw centen te doen is, maar om 'samen een betere wereld te maken'. Bij de Rabobank heet dat laatste growing a better world together, want ze zijn daar internationaal georiënteerd.