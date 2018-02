Vonnis uit 2013 deed meer recht aan zowel wet als goede bedoelingen

Er gaapt een wel erg brede kloof tussen de uitspraken van de gerechtshoven van Arnhem en Den Bosch over de hulp die Albert Heringa tien jaar geleden heeft verleend bij de zelfdoding van zijn 99-jarige stiefmoeder. In 2015 ontsloeg het hof in Arnhem Heringa nog van rechtsvervolging. Woensdag veroordeelde het hof in Den Bosch, dat zich opnieuw over de zaak boog nadat het OM bij de Hoge Raad in cassatie was gegaan, de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.



Het verschil zit hem in de mate waarin de hoven de intenties van de dader hebben laten meewegen.