Volkswoede is het annexeren van andermans rouw om eigen woede te kunnen ventileren

'Het kan niet zo zijn dat de verdachte in de praktijk zelf kan uitmaken of hij al dan niet onderworpen wordt aan dwangverpleging,' schreef Hans Wansink zaterdag in de Volkskrant in een redactioneel commentaar.



Freek Schravesande merkte zaterdag in NRC terecht op dat 'niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling'. Dat beginsel is 'verankerd in het Nederlandse strafrecht'. Terroristische aanslagen en sommige zedenmisdrijven roepen de vraag op: hoe had dit voorkomen kunnen worden?