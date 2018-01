Volgens rechtsgeleerde Afshin Ellian willen demonstranten in Iran een seculiere regering

In 2009 kwamen de intellectuelen in opstand, en nu de armen?

'Dat klopt niet helemaal. In 2009 kwam de hogere middenklasse in opstand. Die opstand werd extreem gewelddadig onderdrukt. Er vielen tientallen doden. Veel anderen werden opgesloten in gevangenissen, gemarteld en verkracht, ook mannen. Het gevolg was dat velen gingen denken: laten we inzetten op hervormingen, laten we het met Rohani als president proberen. Maar dat bleek onmogelijk te zijn.



'Nu komt de lagere middenklasse in opstand vanwege het desastreuze economische beleid.