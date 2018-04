Volgens Mark Rutte is liegen af en toe noodzakelijk. Gewoon omdat het goed is voor de mensen

Voeg dat bij het gegeven dat een man na zeven jaar premierschap misschien kan gaan denken dat hij als geen ander weet wat goed is voor de mensen in het land, en wat ze écht willen, misschien zelfs beter dan de mensen zelf. Dat hij na zeven jaar schakelen tussen opvattingen, tussen verschillende waarheden, tussen politieke partners, en toch overal mee wegkomen, denkt dat het probleemloos kan, zo'n maatregel die écht, dat voelt hij, goed is. Ook al komt deze er enkel om tegemoet te komen aan slechts twee bedrijven, buiten alle openbaarheid om, tegen de wil van het parlement en het kiezersvolk in.



Je zou dat arrogantie van de macht kunnen noemen, of willekeur, of veronachtzamen van de democratie, of vervuiling van het openbaar bestuur, of op laakbare wijze niet doen waarvoor je bent aangesteld, maar dan zou je hem tekort doen. Want hij is er, zoals hij zich woensdagavond laat in een haast emotionele uitbarsting liet ontvallen, toen het debat over zijn geloofwaardigheid al bijna acht uur voortsleepte: 'Dit is zó belangrijk voor ons land! Het is de taak van het kabinet om ervoor te zorgen dat die mevrouw die morgen wakker wordt en zegt 'Ik zit nu nog in een uitkering, maar ik wil daaruit, ik wil voor mezelf beginnen', in een land woont waar dat kan, maar ook waar die grote bedrijven het goed hebben. Ik ben daar trots op.'



Als je denkt dat je uitverkoren bent om het volk naar graziger weiden te leiden, dan is liegen af en toe noodzakelijk. Gewoon omdat het goed is voor de mensen, al zien ze dat zelf niet zo.



Als je dat te lang blijft denken, eindig je in de afgrond.