Volgens lezers is Halbe Zijlstra het kabinet onwaardig: 'Je gelooft hem toch nooit meer?'

Met een knoop in mijn maag het artikel 'Zijlstra: ik loog over gesprek met Poetin' gelezen. Na al het gedoe met Trump in de VS hebben we nu zelf een minister van Buitenlandse Zaken die verhalen uit zijn duim zuigt. Ik gun iedereen zijn foutjes en problemen, maar dit is wel heel erg verre van integer. Zijlstra doet alsof hij een goede daad verricht heeft door degene te beschermen die echt bij het gesprek was, maar kijk eens hoe hij in 2016 interessant heeft lopen doen over zijn ontmoeting met Poetin. Als je jezelf groot moet maken met een leugen ben je het kabinet onwaardig. Bij Trump lijken ze het gelieg en gedraai voor lief te nemen, laten wij dat voorbeeld niet volgen en Zijlstra vriendelijk vragen ergens anders fabeltjes te gaan vertellen.

Rutger van Eijken, Eindhoven