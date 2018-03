Volgens historicus Tineke Bennema kent onze historie ook inspirerende figuren

Het is veel te simplistisch om te stellen dat Coen en De Ruyter alleen rovers en boeven waren

Allereerst is de vraag natuurlijk of je kunt of wilt leren van de geschiedenis. Je kunt stellen dat, of de mensen het nu leuk vinden of niet, dat toch al gebeurt, want als we niet zouden hebben geleerd dan liepen we nu op vier poten in plaats van twee benen. Zo werkt de evolutie nu eenmaal.



Daar kun je tegenin brengen dat dat natuurlijk een onbewuste ontwikkeling is als we gaan discussiëren over de betekenis van het verleden. Hoe dan ook, het valt niet te ontkennen dat de ontwikkeling van de mens, zoals van het individu, plaatsvindt met vallen en opstaan. Je leert niet alleen van je fouten, maar ook van zaken die het juiste effect sorteren. Van goede voorbeelden. En het bepaalt ons menszijn dat we daarover nadenken.