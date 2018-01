Vol inzetten op de pulswing was een misrekening van jewelste van de overheid

De steun van de milieubeweging was steeds voorwaardelijk en dat de Denen en de Fransen zich massief verzetten was al jaren duidelijk

Voorzichtig, want het onderzoek naar de precieze gevolgen is nog in volle gang. De Nederlandse vissers spelen daarin een prominente rol. Het was voor de EU een belangrijke reden om beperkte, tijdelijke toestemming te geven.



Beperkt. En tijdelijk. Daar komt de Nederlandse overheid in beeld. Die heeft minder recht om onthutst te zijn. De steun van de milieubeweging was steeds voorwaardelijk en dat de Denen en de Fransen zich massief verzetten - bezorgd over de concurrentie in hun wateren - was al jaren duidelijk. Daarom bleef Brussel op de rem staan.