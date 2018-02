Vluchtelingen in een behoefte laten voorzien: dat zou de kern van inburgeren moeten zijn

Zo'n twintig jaar doen we in Nederland aan inburgeren. Het begon, in 1998, met vijfhonderd uur Nederlandse les voor nieuwkomers - destijds een novum in Europa. Maar op het nakomen van die inburgeringsplicht rustte geen 'verblijfsrechtelijke sanctie', dus deze regeling ging aan vrijblijvendheid ten onder. Gaandeweg werden aan statushouders steeds meer inspanningsverplichtingen opgelegd. Inmiddels zijn ze zelf verantwoordelijk voor het traject dat in een permanente verblijfsstatus moet resulteren.



Zelfs als dit doel wordt gehaald, blijft de werkelijke integratie in de Nederlandse samenleving haperen. Van de meest recente lichting statushouders had slechts een kwart na twee jaar een baan gevonden, meestal in deeltijd. Van de vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië die in de jaren negentig naar Nederland kwamen, heeft 65 procent werk. Van de uit Somalië afkomstige statushouders slechts 43 procent.