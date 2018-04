Vijf jaar koning - we kunnen vaststellen dat Willem-Alexander over een goed afgestelde politieke antenne beschikt

Tien jaar geleden lieten prins Willem-Alexander en prinses Máxima een vakantiehuis bouwen in Mozambique. Wat er fout kon gaan, ging fout. De projectontwikkelaar probeerde de plaatselijke autoriteiten om te kopen door gratis huizen voor hen te bouwen. De bewering van de kroonprins dat zijn investeringen de arme bevolking ten goede zouden komen, was ongefundeerd. De villa werd in 2009 te koop gezet en drie jaar later voor een symbolisch bedrag van de hand gedaan.



Bij zijn aantreden als koning liet Willem-Alexander weten 'veel geleerd' te hebben van het Mozambikaanse fiasco. Hij zei in een tv-interview: 'Ons werk voor Nederland en in Nederland was niet meer relevant op dat moment. Ik denk dat ik op dat moment de inschattingsfout maakte te lang te blijven vasthouden aan de positieve kanten van het verhaal.'



Vijf jaar later kunnen we vaststellen dat de koning over een goed afgestelde politieke antenne beschikt. Hij heeft in zijn kabinet blauw bloed aangevuld met competente professionals die hem voor uitglijders behoed hebben.

Na zijn valse start als kroonprins doet Willem-Alexander het heel goed SP-Kamerlid Ronald van Raak