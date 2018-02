Vijf geboden voor een goede diplomaat

Een slokje wodka

Belangrijk is ook het creëren van een ontspannen sfeer tussen de onderhandelingspartners, bijvoorbeeld door de gesprekken te laten plaatsvinden in een plezierig oord, zoals het Zwitsers-Italiaanse Locarno. Van der Stoel noemde dat 'de conferentie-methode'.



Hij overlegde inderdaad in Locarno met vertegenwoordigers van Oekraïne en de Krim over het verlangen van de Krim naar meer autonomie. Het akkoord dat hieruit voortkwam, hield stand tot na de Maidan-revolutie in 2013. Van der Stoel was zich ook bewust van de positieve rol die een slokje alcohol hierbij kon spelen. 'Na een drankje of hopelijk meer komen de tongen los en ontwikkelen de contacten zich', liet hij zich eens ontvallen. Zelf had hij het met dit aspect van zijn werk trouwens wel eens moeilijk; als zeer matig drinker zag hij op tegen het uitbrengen van talrijke toosts met wodka, wat standaard was in het contact met Oost-Europeanen.



Een gebod dat bij Max van der Stoel in goede handen was, is het betrachten van discretie. Stille diplomatie waarvan de inhoud achter de schermen blijft. Klassiek voorbeeld is de missie die Van der Stoel op verzoek van premier Wim Kok ondernam om de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, over te halen het huwelijk van zijn dochter niet bij te wonen. De komst van Zorreguieta die een hoge functie bekleedde onder de dictatuur van generaal Videla, had de feestvreugde in Nederland flink kunnen verstoren. Maar de vader van de toekomstige koningin beschouwde het aanvankelijk als een blijk van zwakte en vernedering als hij weg zou blijven. Twee keer, in New York en Sao Paulo onderhandelde Van der Stoel in het diepste geheim met de Argentijn. Met succes.