Recentelijk las ik weer In de ban van de tegenstander van Hans Keilson. Keilson brak definitief door in de literaire wereld op 100-jarige leeftijd. Dat laatste zal niemand hem meer nadoen.



In de ban van de tegenstander stelt dat je altijd besmet raakt door wat je bestrijdt. Hoewel de naam nergens valt, mogen we aannemen dat Hitler die tegenstander is. Keilson schrijft: 'Zolang hij mij kon bestrijden had hij vaste grond onder de voeten.' En ook: 'Ik heb in hem liefgehad wat ik in mijzelf niet kon vernietigen.' Een zin die blijft intrigeren.



Vijandschap mondt uit in afhankelijkheid, een meester-knechtverhouding, waarbij ook de meester de knecht nodig heeft; om meester te zijn.