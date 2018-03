Vier sterren kreeg het boek van oud-Volkskrant-redacteur Jan Tromp en VVD-politicus Frank de Grave op de pagina's Boeken van Sir Edmund. Mooi. Maar een lezer die het boek had gelezen, had er kritiek op. Die had hij opgestuurd naar de Opinie­redactie, als tegengeluid. Zijn stuk werd niet geplaatst, en toen was het cirkeltje rond: 'Volkskrant-­redacteur recenseert boek van Volkskrant-redacteur en biedt geen ruimte voor kritisch tegengeluid. Een heel hoog WC Eend-gehalte. Integriteit geldt alleen voor anderen', bromde het al gauw op Twitter, waar dat soort geluiden vaak op zachte aarde landen.



Over deze casus kunnen we kort zijn: de opinie­redactie ontvangt vele bijdragen, en heeft de luxe te kiezen, waarbij ook adequate, publicabele stukken over de rand vallen. De chef Opinie vond dit stuk echter te particulier, de lezer zou er weinig van begrijpen. 'Bovendien', zo voegt hij eraan toe, 'zijn wij altijd terughoudend met kritiek op recensies.' Recensies zijn immers per definitie vatbaar voor discussie.