Videospellen maken je echt niet gewelddadig, betoogt Peter van Ammelrooy

Zou het geweld op Amerikaanse schoolpleinen misschien meer te maken hebben met het feit dat je in sommige staten gemakkelijker een vuurwapen in handen krijgt dan de sleutels van een auto?

De daling zette pas goed in na 1993, opmerkelijk genoeg het jaar dat Doom verscheen, de game die de toon en trend zette voor de first person shooter. Het was de geboorte van wat Trump-fluisteraars zien als de bron van het kwaad, maar het kwaad nam sindsdien juist af. Je zou zomaar een positief verband kunnen zien.



'Misschien', suggereerde weekblad The Economist in 2008, 'maakt gamen mensen juist minder gewelddadig, omdat het als een uitlaatklep dient.' Bizar genoeg is een aanwijzing daarvoor te vinden in het bloedbad dat Eric Harris en Dylan Klebold in 1999 op de Columbine High School aanrichtten. Zij waren fervente fans van Doom (zie je wel!). Een studie in het vakblad American Journal of Forensic Psychiatry uit 2007 wees er evenwel op dat de twee daders pas echt begonnen te ontsporen toen hun ouders hen het spelen van games onmogelijk maakten.



Na de grootste schoolslachting in de VS, met 32 doden op de campus van Virginia Tech University in Blacksburg (2007), werd ook geopperd dat de dader wel een gamefanaat moest zijn geweest. Maar Seung-Hui Cho bleek niet te hebben geoefend met schietspellen of oorlogsgames. Hij speelde liefst games als Sonic The Hedgehog - over een blauwe egel die over een hindernisbaan raast. En o ja, hij was dol op U2, basketbal en pizza.



Tekst gaat verder onder afbeelding.