Verwardheid is primair de verantwoordelijkheid van de ggz

Wat is meervoud van 'data'?

Het is nu officieel, de gekte van 'data' als enkelvoud. Het nieuws van donderdag



5 april op de NOS: 'Aanstaande maandag komt een hulpmiddel online waarmee gebruikers kunnen zien of ook hun data is buitgemaakt.'



'Data' is Latijn voor 'gegevens'. Het is het meervoud van 'datum', 'het ge­gevene', 'datgene wat gegeven is'. 'De data is...' kan ik niet verteren. Ik denk dat dat komt omdat ik de uitgang herken als meervoud. Ook bij de NOS zullen ze vinden dat sommige data wel degelijk meervoud zijn. 'Kunt u mij misschien enkele data geven?'



Als 'data' enkelvoud is, heeft het geen meervoud. Het is dan een singulare ­tantum geworden. Is het zoiets als 'zand' (concreet) of meer iets als 'muziek' (abstract)? Het eerste, denk ik. Net als ­'water'. Dan is het leuk dat er toch ook 'wateren' zijn. Een singulare tantum met een meervoud. Ik stel voor: 'data's'. 'De data's van heel veel mensen zijn gestolen!' Dan misschien maar liever 'data'. 'De originele data van mijn onderzoek kunnen gedownload worden.' Dus 'data' als meervoud van 'data'. Jammer van ­'datum' als in 'Dit is een onweerlegbaar datum'.



Richard V. de Mulder, em. hoogleraar Informatica en Recht, Erasmus ­Universiteit