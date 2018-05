Vertoont politiek tekenaar Collignon antisemitische trekken?

Toont Collignons prent 'antisemitische trekken'? Kritiek op de staat Israël is geen antisemitisme. Deze prent kan moeilijk gezien worden als 'discriminatie en racistische behandeling van Joden op basis van hun etniciteit of religie', zoals een definitie luidt. Ook Collignon zelf distantieert zich daarvan: 'Ik ken ­niemand die een hekel heeft aan Joden, ik zelf heb dat ook niet. Ik ken wel mensen die een hekel hebben aan de politiek van Netanyahu.'



Die verklaring lijkt mij al meer dan voldoende over de intenties van de tekenaar. Hij blijft achter zijn ­tekening staan: 'Er is geen verschil met hoe ik teken over Trump, Macron of welk onderwerp ook.' De kritiek bewijst voor hem dat hij 'raak' schoot: 'Ik ben even blij met negatieve reacties als met complimenten.'



De kritiek komt volgens hem vanuit een goed georganiseerde 'Israël-lobby'. De krant moet niet te snel schrikken van eventueel georkestreerde acties. Natuurlijk heeft de krant wel een verantwoordelijkheid. Tweemaal in zijn lange loopbaan heeft de eindredactie een tekening van Collignon niet geplaatst. In 1988 tekende hij een huiskamertafereeltje waarin elke bewoner moest overgeven bij het verschijnen op tv van Dries van Agt. Dat aan de muur een portretje hing van de koningin die óók moest overgeven, ging de toenmalige eindredactie te ver. Normen verschuiven: het is moeilijk denkbaar dat een tekening om die reden nu nog geweigerd zou worden.