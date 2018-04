Verslaving zit niet in suiker, alcohol of beeldscherm, maar in het hoofd: het middel is de pleister

Mijn tante is gestorven, het is niet heel mooi. Toen ik naar mijn werkkamer liep om dit stukje te gaan maken, kreeg ik een bericht.



In gedachten keerde ik terug naar de bovenwoning waarin ik ben opgegroeid. Ik was daar al heel lang niet meer geweest, ook niet in het echt, wel in de winkel eronder. De laatste keer stommelde ik er daadwerkelijk de trap op, 18, tafelruimer van beroep, stinkend naar frituur en onmacht.



Wat ik zag was niets, en toch verhelderend. Een lege gang, een lege slaapkamer, een smetteloos bureautje waarop nooit een pen of schrift heeft gelegen.