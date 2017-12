Verschijnselen waarover wij ons nu verbazen waren ooit volstrekt normaal

Moeten we ons bij de omgang van het verleden door de hedendaagse moraal laten leiden?

Het ging niet alleen over gebeurtenissen van vroeger, maar ook over de manier waarop wij ons daartoe nu moeten verhouden. Is een naar Piet Hein of Witte de With vernoemde straat nog een serieus eerbetoon aan deze 'mannen van stavast' of herinnert ze ons er slechts aan dat vlootvoogden en zeeschuimers onderdeel zijn van de nationale geschiedenis - of we dat nu leuk vinden of niet? Kunnen we volstaan met een historische disclaimer bij het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen of kunnen we het beter van zijn sokkel halen? Moet het 'slavenpaneel' van de Gouden Koets worden behouden, gekuist of verwijderd? De eigenlijke vraag: moeten we ons bij de omgang van het verleden door de hedendaagse moraal laten leiden?



Over die vraag is het afgelopen jaar geanimeerd, soms geagiteerd, van gedachten gewisseld. Op zichzelf een verheugend gegeven in een land dat tot voor kort niet zo met zijn het verleden leek te zijn begaan. Maar de discussie was ook tot vruchteloosheid gedoemd. Want iedereen kan met een beetje historische kennis en creativiteit het eigen gelijk aan de geschiedenis ontlenen. Voor de een is het verleden voltooid, voor de ander is het nog schrijnend actueel. Voor sommigen is 'inclusieve' geschiedenis, waarin iedereen die nu in Nederland woont zich moet kunnen herkennen, een lonkend vergezicht. Voor anderen is het een schrikbeeld.