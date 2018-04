'Waarom is er eigenlijk zijnde en niet veeleer niets', schrijft Heidegger in Inleiding in de metafysica. (In het Duits staat het er net zo onhandig als in de Nederlandse vertaling van H.M. Berghs en M. De Tollenaere.)



Men bevraagt het zijn pas als er sprake is van lijden. De mensheid heeft haar inventiviteit ingezet om lijden te verminderen. Een deel van de mensheid heeft echter geknokt om andermans lijden te vergroten. Kijken en luisteren naar andermans lijden kan eigen lijden verminderen. Groepstherapie en veel kunst zijn gebaseerd op dit principe.



Kortom, verlossing is altijd verlossing van lijden.