Als er één feest open staat voor minderheden, dan is het wel carnaval. In deze krant traden Mark en Eddie naar buiten als homoprinsenpaar van Westerbeek. Eerder hadden ze in de Peel al lesbische carnavalsprinsessen. Maastricht maakte furore met de Syrische prins Ali den Ierste. In het Vlaamse Aalst riep de Pool Sidorksi zich in 2017 uit tot de eerste allochtone prins, maar in 2016 bleek Mehdi Achiba al prins Mehdi I van Menen te zijn geweest. Verdere integratie staat of valt met het enthousiasme van minderheden. Een Roemeens publiek dat een concert van het Bossche carnavalsorkest Piep en Blaoslust bijwoonde, leek opgelucht toen de klanken wegstierven. Een Syrische vluchteling vierde in 2017 carnaval in Dommelbaorzedurp (Vught) en vond het 'wennen'. Hopelijk was dat woord niet gekozen uit beleefdheid.