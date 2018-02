Vanwaar al dat collectieve applaus voor transgender Bo?

Wat als Boudewijn Van Spilbeeck geen vrouw was geworden, maar een moslim?

'Het is alsof we dringend nood hadden aan iemand als Bo, om onszelf te kunnen feliciteren met onze ruimdenkendheid', schreef Ignaas Devisch, hoogleraar filosofie, in zijn column in De Standaard. 'Maar dat applaus aan onszelf doet een beetje masturbatoir aan (...) Nu doen alsof we allemaal zonder meer pro alle mogelijke vormen van diversiteit zijn, is een leugen.'



In De Morgen daagde journalist Joël De Ceulaer de lezers uit met een gedachte-experiment: wat als Boudewijn Van Spilbeeck geen vrouw was geworden, maar een moslim? 'Zouden wij dan ook collectief en geestdriftig hebben gejuicht? Zou de solidariteit op sociale media even hartverwarmend zijn geweest?



'Om nog maar te zwijgen van de opschudding die zou ontstaan, mocht niet Boudewijn maar Bo zich straks tot de islam bekeren en haar stand-ups voortaan met hoofddoek doen. Als we dat toejuichen, dán pas zullen we kunnen zeggen dat we diversiteit respecteren.'



Leen Vervaeke is correspondent in Brussel.