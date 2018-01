Vanuit Bijbels oogpunt is het niet zo gek dat er een Ark op drift raakte in Urk

Voor zover bekend was er geen code rood of oranje van kracht toen de Ark van Noach zich verhief van de aarde. Dat was evenmin het geval in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Toen sprak de weerman van een 'tijdelijk zware storm uit noord tot noordwest'. Op dezelfde ingetogen wijze waarop hij de mededelingen voor land- en tuinbouw verzorgde. De mensen hadden geen code nodig om van de ernst van de situatie doordrongen te raken. Ze hadden die ochtend al uit de wolkenpatronen aan de einder kunnen opmaken dat er noodweer op komst was. En Noach begon aan de bouw van zijn Ark onder een wolkenloze hemel. Dat duizenden jaren later een Ark op drift raakte in de haven van Urk is vanuit Bijbels oogpunt niet zo gek. Wel dat de opvarenden meer gevaar liepen dan de achterblijvers aan de wal.