Van Kokkiaanse reflectie tot Kokkiaans kattig: Sheila geniet van het interview met Wim Kok

Nederland is gebouwd op de polder, op mannen en vrouwen die in zaaltjes met de jasjes uit rollebollen over de notulen van de vorige keer, belangentegenstellingen overbruggen in nota's van 26 kantjes gestolde strijd, en van deze polder was Wim Kok lange tijd koning, keizer en admiraal tegelijk.



Later zou hij premier worden, de eerste Paarse, óók een opwindende en invloedrijke functie, maar ik durf de stelling aan dat hij als hoogste arbeider van het land - tussen 1961 en 1985 was hij vakbondsmedewerker, stakingsleider, vakcentralevoorzitter - de ingrijpendste maatschappelijke omwentelingen op zijn conto heeft staan.