Van diepe emotie tot heerlijke nuchterheid: qua fenomeen is de verliezer is vaak interessanter

Zo'n overdosis aan olympisch goud doet me verlangen naar verliezers. Sorry, raar trekje. De winnaar zwelgt in vreugdetranen, leeft de jongens- of meisjesdroom en drijft mee op de oranje wolk van chauvinisme, de wolk die almaar groeit, ook door het gebrek aan distantie bij alle ingehuurde specialisten in de audiovisuele verslaggeving. Die kenners combineren verkwikkende informatie met onverholen supporterschap.



Alles is groots, geweldig en schitterend. Natuurlijk, wie heeft niet genoten van de blozende Esmee Visser en haar zegetocht op de 5.000 meter? Een prachtige race van de spring-in-'t-veld op schaatsen. Maar er waren twaalf deelnemers, van wie een stuk of zeven vooraf totaal geen kans maakten op een medaille.