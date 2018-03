Van der Veer laat zien dat hij niet goed begrijpt wat het huidige succes van banken veroorzaakt

Hun herrijzenis uit de as hebben de banken vooral te danken aan Mario Draghi

Maar uiteindelijk is dat niet de belangrijkste vraag in dezen. De enige vraag die een president-commissaris met de statuur van Van der Veer zich had moeten stellen is of dit verstandig is. Is het verstandig om zo'n beetje de hele Nederlandse samenleving tegen je in het harnas te jagen, om veel krediet bij politici te verspelen, alleen maar om je bestuursvoorzitter wat royaler te kunnen belonen? Stel dat Ralph Hamers naar het buitenland zou vertrekken - die kans is overigens niet zo groot, want er heeft nog nooit een Nederlandse bankier een grootse internationale carrière gemaakt - is die schade dan niet veel kleiner dan de schade die Van der Veer nu aanricht?



De oud-bestuursvoorzitter van Shell - die in zijn hoogtijdagen overigens nog aanmerkelijk meer verdiende - laat ook zien dat hij niet goed begrijpt waardoor het huidige succes van ING en alle andere banken wordt veroorzaakt. Dat de banken weer uit de as zijn herrezen hebben ze vooral te danken aan ECB-president Mario Draghi, die maandelijks miljarden in de economie pompt en de rente laag houdt. Dankzij Draghi komen de banken nooit meer geld tekort. Door de lage rente stijgen de huizenprijzen en de aandelenmarkten en is het onmogelijk om als bank niet veel winst te maken.