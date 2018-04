Van 1918 tot 2018: Hongarije in overzicht en de opkomst van Victor Orbán

Rancune

Dat is geen oude koek, althans niet in flink wat Orbán-gezinde media. Daarin kun je lezen dat 2018 net 1918 is. In 1918 kwamen West-Europese mogendheden bijeen in Versailles en waren Hongarije slecht gezind, in 2018 komen ze bijeen in Brussel.



Het typische van nationalisme is dat rancune er bijna altijd bij hoort. Nationalisme in ontbonden multi-etnische imperia bepaalde het lot van Oost-Europa in de 20ste eeuw. Alle landen werden gestaag etnisch homogener. De Tweede Wereldoorlog maakte grotendeels een einde aan de aanwezigheid van Joden en Duitsers in de regio. Op de oorlog volgde 44 jaar Sovjetbezetting. Opstanden tegen Moskou waren bij uitstek nationale opstanden. Sovjetrepressie leidde tot een uittocht van hoogopgeleiden én etnische minderheden: communistische regimes bedienden zich ongegeneerd van nationalisme. Wijlen Tony Judt stelde dat Oost-Europa in die tijd 'provincialer' werd - een contrast met West-Europa, dat in dezelfde periode een immigrantiegebied werd.



Het gevolg van deze geschiedenis is dat een politicus flink wat meer kiezers kan winnen dan in West-Europa als hij roept dat hij de nationale identiteit verdedigt tegen anti-Hongaarse, anti-Slowaakse of anti-Poolse krachten, of die nu huizen in de oppositie, in buurlanden, etnische minderheden of Brussel (dat wil dat je Syriërs opneemt, net nu je oude minderheden in aantal zijn gekrompen).