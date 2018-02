Uitzendbureaus blijven laks reageren op discriminatie, overheid moet ingrijpen

De helft van de Nederlandse uitzendbureaus ziet er geen been in om mee te werken aan een strafbaar feit. Als een werkgever vraagt om werknemers, maar dan niet van Turkse, Surinaamse of Marokkaanse afkomst, dan reageert de helft van de intercedenten positief, zo toonde tv-programma Radar deze week aan. Zes jaar geleden was het nog erger. Toen discrimineerde driekwart van de intercedenten vrolijk mee. Er is dus sprake van enige vooruitgang.



De reactie van de medewerkers is tot een bepaalde hoogte nog wel te begrijpen. Ze zijn blijkbaar zo gedrild om klantvriendelijk te zijn, om hun omzetdoelen te halen, dat de eerste neiging altijd zal zijn om welwillend te reageren. We moeten ook niet vergeten dat de discriminatie begint bij de werkgever, in dit geval een undercoverjournalist.