Uitwijzing van Eritrese diplomaat is terecht, maar zal afpersingspraktijk niet stoppen

Het Eritrese ambassadekantoor in Den Haag mag nog openblijven, maar de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Eritrea moet het land verlaten. Hiermee reageert minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra op de manier waarop Eritrea 'diasporabelasting' int van naar Nederland uitgeweken onderdanen. Dat is op zich niet strafbaar, maar als het gebeurt met gebruik van 'intimidatie en dwang' ligt het anders.



Nederlandse media berichten al jaren over de sfeer van angst onder de circa achtduizend Eritreeërs in Nederland. Een rechtbank oordeelde vorig jaar dat de in Nederland actieve Eritrese jeugdbeweging YPFDJ als 'verlengde arm van het dictatoriale regime' kan worden bestempeld. Mirjam van Reisen, hoogleraar internationale verantwoordelijkheid in Tilburg, beschuldigde in 2014 in de Volkskrant het militaire bewind in Eritrea ervan financieel te profiteren van de mensen die het land ontvluchten - eerst tijdens hun vlucht, aan de mensenhandel, en vervolgens door ze in Nederland te dwingen belasting te betalen.