Uitgevers Mets en Pranger waren de laatsten der Mohikanen

Onze vloeibare werklunches in café Kale, om de hoek van het pand waarin zijn uitgeverij en de Groene Amsterdammer zaten, waren episch. Jan, in zijn eeuwige driedelige visgraatkostuum, luisterde aandachtig naar mijn Sturm und Dranggewauwel. Dat kon-ie perfect, naast enthousiasmeren, en dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat hij een innemende uitgever was. Auteurs en autreutels zijn leuk maar je moet er wel een drupje wodka bij drinken, zal hij gedacht hebben.



Onder Mets' auspiciën maakte ik een paar heftige reizen naar Zambia. Dat boek werd een gruwelijk tijdsdocument over aids in Afrika. Ter troost mocht ik van oom Jan gelukkig ook af en toe op safari, met de nijlpaarden in de Zambezi zwemmen en op de witte neushoorn jagen. Ik heb hem nog een polaroid gestuurd, van mij aan de high tea op Stanley's Terrace in het Victoria Falls hotel. Dat vond Jan schitterend want hij hield van groots en meeslepend.