Uit zelfbehoud moet Europa helpen Afrika tot een succes te maken

De 21ste eeuw wordt de eeuw van Afrika. Ten goede of ten kwade. Er zijn twee opties. Of Afrika ontwikkelt zich ongeveer zoals Azië dat gedaan heeft en wordt het economisch mirakel van deze eeuw. Of het Afrikaans continent valt ten prooi aan klimaatproblemen, demografische chaos en politiek-religieuze conflicten en wordt zo het crisisgebied en kruitvat van de 21ste eeuw. Er is één ding dat we zeker weten, en dat is dat Europa, als Afrika's bovenbuurman, intensief te maken gaat krijgen met wat er in Afrika gebeurt. De toekomst van Europa zal voor een belangrijk deel afhangen van het temperament en humeur van Afrika.