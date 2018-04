Twitteren namens jezelf of de krant: hier is oplettendheid geboden - van lezers én journalisten

Op platforms als Twitter is het niet altijd makkelijk de krant te scheiden van de individuele auteur. Hier is oplettendheid gevraagd - van lezers én journalisten. 'Uit naam van de Volkskrant' verwarring zaaien over de redactionele onafhankelijkheid is al helemaal uit den boze.



'Vies wijf', twitterde een Volkskrant-­columnist onder een tweet met een foto van minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken, die op bezoek in Iran een hoofddoekje had gedragen. Nee, dat was geen hoofdredactioneel commentaar, maar op Twitter (en in mails naar de krant) werd er wel schande over gesproken dat een medewerker van de Volkskrant zich zo uitlaat in het openbaar.



Dat is niet voor het eerst. Onlangs liet een lezer weten zijn abonnement te hebben beëindigd. De reden: het gedrag van 'Volkskrant-mensen' op sociale media. Het staat formeel buiten de krant, maar tegelijk is het soms moeilijk de krant en het individuele gedrag op sociale platforms te scheiden. Deze lezer is de enige niet die erover valt.