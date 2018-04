Twee tegels, een zilveren lamp, en ander papier

Twee tegels

Op maandagavond zat ik op het balkon van de Haagse Schouwburg te juichen voor onze twee Tegelwinnaars, buitenlandredacteur Carlijne Vos met haar Afrikareportages en talent Timo Nijssen met zijn onderzoeksverhaal over een waterflesje. De volgende ochtend kibbelde ik met mijn vrouw. Hadden we die prijzen voor onszelf zo prominent in de krant moeten zetten? Dat is toch een beetje wij van WC-Eend, betoogde ze. Ik vond dat erg streng. Moeten we iets heuglijks over de krant, waarmee lezers zich verbonden voelen, dan niet vermelden? We doen dat altijd. Dit is nog de berichtenpoot, ik stond destijds met mijn eigen Tegel op de voorpagina, sputterde ik (toen nog broadsheet). En kijk eens wat voor mails ik krijg als nieuwsbrieflezer van de Amerikaanse kranten: 'The New York Times has won three Pulitzer Prizes, bringing its total to 125 awards.' Zo ver gaan wij niet.



Ik overtuigde haar nauwelijks. Wat niet hielp, was dat uit het op de site verschenen stukje in de krantenversie de helft was geschrapt. Het deel waarin de andere Tegelwinnaars stonden, onder meer de twee van onze geachte concurrent NRC. Terwijl die krant het juist heel ruiterlijk had gedaan, met een groter stuk waar in de kop al gewag werd gemaakt van de Tegels voor de Volkskrant en de NOS. Erbij stond ook nog een telling van Tegelnominaties vanaf 2007, het jaar dat deze Nederlandse versie van de Pulitzer-prijs begon: de Volkskrant en NRC zijn koplopers in het dagbladensegment, maar de Volkskrant kreeg er 32 tegen NRC 18. Daar ben ik van WC-Eend heel trots op, kan ik u vertellen. Maar in sportiviteit en evenwicht van de berichtgeving over die prijzen heeft NRC ons in de dinsdagkrant dus vierkant verslagen.