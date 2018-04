Tussen droom en service

Juist om misverstanden rond de journalistieke onafhankelijkheid te voorkomen, kan de transparantie rond dit soort projecten maar beter maximaal zijn

De auteur, tevens coördinator van de sectie ­Reizen, zegt dat hier iets is misgegaan: zijn verhaal was het eerste van een vierdelige serie over filantropen die hun geld in natuur stoppen. Ter introductie had hij een stuk voor de nieuwskrant geschreven, dat zou doorverwijzen naar het Magazine. Daarin kwam kritiek op het fenomeen aan de orde, zegt de redacteur. Helaas: in de krant bleek er die dag geen plaats voor, waardoor deel 1 van de serie minder goed 'landde'. Een omissie. De auteur gaat het stuk opnieuw aanbieden bij het volgende deel van zijn serie.



Dat bij kritische lezers de indruk van vermenging ontstaat, is niet onbegrijpelijk. Bij het deel 'Reizen' van het Magazine staat wekelijks een 'stempel' afgedrukt: 'Volkskrant Magazine bedrijft onafhankelijke reisjournalistiek. Reizen kunnen deels betaald worden door derden, maar zonder toezeggingen over onderwerpkeuze of presentatie.' Kennelijk is dat stempel voor sommigen onvoldoende waarborg, vooral wanneer een verhaal als 'onkritisch' wordt ervaren en er een lezersaanbieding aan vastzit.



Juist om misverstanden rond de journalistieke onafhankelijkheid te voorkomen, kan de transparantie rond dit soort projecten maar beter maximaal zijn. En dus mag het geen geheim zijn dat de redacteur de opdracht heeft vier keer per jaar een 'lezersreis' te bedenken. Als 'service', om de lezer wat bijzonders te bieden. De Schotland-reis was er een uit dat pakket. Het is niet zo dat de krant zich aan de reisorganisatie heeft overgeleverd, het was eerder andersom: de ­redacteur verzon het reisdoel en zocht een organisatie die dat kon en wilde uitvoeren. De keuze viel op SNP, omdat die bij relatief veel Volkskrant-lezers bekend is en omdat die organisatie thuis is in natuurreizen. SNP krijgt de advertentie 'voor niets', de krant ontvangt 10 procent van de reissom. SNP heeft geen bemoeienis met een artikel, verzekert de redacteur.