Tuintegeltaks is betuttelend en sociaal onrechtvaardig

Brief van de dag: Tuintegeltaks

De toekomstige fusiegemeente Altena overweegt in 2019 een tuintegeltaks in te voeren. Omdat zo'n belasting niet mag, wordt die creatief geconstrueerd als grondslag voor de rioolheffing. De taks moet een betere doorstroming van het hemelwater in de bodem stimuleren, is de gedachte. Het fiscaal 'voorschrijven' van de tuininrichting is een betuttelende incidentenmaatregel zonder overkoepelende visie en gaat voorbij aan waarom mensen hun tuin deels bestraten: andere tuininzichten, geen tuinierhobby, terrasbehoefte, geestelijke, fysieke of financiële onmacht, et cetera. De vergelijking met de 19de-eeuwse raambelasting van Gogol gaat mank. Dat was een vorm van vermogensbelasting voor de rijken. Dat dezen vervolgens ramen dichtmetselden, was geen fiscaal gestuurd gewenst gedrag, maar pure belastingontwijking. De tuintegeltaks is ook sociaal onrechtvaardig, want die treft vooral juist de toch al weinig kapitaalkrachtigen met hun kleine tuintjes in de volkswijken. Villabewoners worden er amper door getroffen. En over bebouwing en verharding op bedrijventerreinen en dergelijke zwijgt het artikel. Altena kan beter belonen dan rekeningen sturen. Met goede voorlichting, adviseurs aan huis en verbeteringssubsidie. Dat scheelt ook nog eens een duur en ingewikkeld handhavingsapparaat. En zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld met ademende, lucht- en vochtdoorlatende tegels/bestrating. Dat kan nu al.



Johan van Knegsel, Eindhoven