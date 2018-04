Trump zal de oorlog in Syrië nog gruwelijker maken

Begin deze week hoorde ik in een restaurant in Truth or Consequences, een stadje in New Mexico, een Amerikaans echtpaar spreken over de mogelijkheid van een burgeroorlog in hun land. Dat lijkt me overdreven; mocht Trump de speciale aanklager Mueller ontslaan, wat ik hem nog niet zo snel zie doen, vrees ik eerder dat er níéts gebeurt.



Veel ernstiger is dat Trumps zoveelste binnenlandse crisis komt op een moment dat de situatie in Syrië verder dreigt te escaleren. Amerika en enkele bondgenoten hebben besloten Assad te straffen, vermoedelijk symbolisch, voor zijn zoveelste gifgasaanval. Israël bombardeerde een Iraanse luchtmachtbasis in Syrië waarbij Iraanse officieren werden gedood.