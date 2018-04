Trump is ons allemaal te slim af in handelsoorlog

Trumps strategie om met dreigementen concessies af te dwingen, zodat hij een echte - ook voor de VS schadelijke - handelsoorlog kan vermijden, lijkt door de Chinezen te worden doorkruist. Zij hebben immers in het Paasweekend heffingen op Amerikaanse producten ingesteld, waarmee de oorlog lijkt begonnen. Maar dit zeer beperkte pakket van 3 miljard dollar aan heffingen is 'slechts' een reactie op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium waar de Chinezen geen tijdelijke uitzondering voor kregen en waar dus ook niet over te onderhandelen viel met de VS. Over de 60 miljard dollar die de VS daarnaast willen heffen op Chinese goederen, vanwege vermeende diefstal van intellectueel eigendom, wordt nu wel onderhandeld. Gezien de relatief grote Chinese afhankelijkheid van de export naar de VS is het goed mogelijk dat China de VS tegemoetkomt.



De EU vormt een ander risico voor de strategie van Trump. De onderlinge economische afhankelijkheid van de VS en de EU ontloopt elkaar niet veel zodat Trump er minder zeker van kan zijn dat de chantageaanpak zal werken. Maar toch is het goed mogelijk dat ook Europa water bij de wijn zal doen. De EU heeft immers, net als de VS, geen baat bij een bilaterale handelsoorlog. En die zal waarschijnlijk losbarsten als Europa geen concessies doet en de heffingen op staal en aluminium, zoals aangekondigd, zal vergelden. Trump heeft al laten weten dat de Europese auto-industrie dan de volgende is die hij onder vuur neemt met hogere tarieven.