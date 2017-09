Trump - here to stay! - bespeelt het hele veld

Van Trump mogen jeugdige illegalen desnoods blijven

De lijn Sanders-Warren is gemeengoed in de partijbasis. Sanders bracht zijn wittebroodsweken door in de Sovjet-Unie. Warren bevorderde haar academische loopbaan dankzij voorkeursbeleid door zich uit te geven voor native American. De meeste kandidaten zijn 70 of ouder. De jonge generatie kreeg geen kans onder de progressieve babyboomers.



Democraten leefden maanden in de illusie dat Trump snel zou verdwijnen. Een droom, gevoed door gevestigde media met campagnejournalistiek. Elk moment kon Trump worden afgezet, gek verklaard of vermoord. Strijdkreet: 'Never Trump'. Trump werd uitgemaakt voor racist, fascist of landverrader. Maar het wapen van politieke correctheid is afgestompt. Kiezers laten hun meningen niet meer uniformeren en hun stemgedrag disciplineren door culturele elites. Het huidige Amerika toont het failliet van het cultuurmarxisme waarmee 'progressief Amerika' het publieke debat domineerde. Kiezers denken zelf, doorgaans aan zichzelf.



Dus Trump zit er nog. Chuck Schumer en Nancy Pelosi, Democratisch leider in het Congres, sluiten zelfs deals met hem. Het schuldplafond kan omhoog: slachtoffers van de orkanen krijgen hun geld. Van Trump mogen jeugdige illegalen desnoods blijven. Indien uiteraard de Democraten instemmen met een betere grensbescherming (lees: 'De Muur'). Trump dwingt Republikeinse Congresleden serieus te werken aan drastische belastingverlagingen. Zo niet, activeert hij zijn achterban 'deplorables'. Hij bespeelt het hele veld.



Trump? Here to stay!



Derk Jan Eppink is senior fellow bij het London Policy Center in New York.