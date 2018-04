Tranen van vreugde, ontzetting, ontroering en woede, ze maken sport tot intense belevenis

Daar zitten ze, de supporters van FC Twente, in hun vak in Arnhem. Als versteend. Huilend. Ontzet. Berustend. Jaren flitsen voorbij in hoofden. Kampioenschap gevierd in 2010, met Ruiz, Nkufo en Perez. En nu gedegradeerd, terwijl ze weten dat vrijwel iedereen buiten de eigen kring dat terecht vindt, na al die jaren van financieel en later ook sportief wanbeleid.



FC Twente is totaal kapot gespeeld door Vitesse; 5-0. Spelers strompelen als soldaten die smeken om de aftocht. Verkeerd beleid, verkeerde spelers voor degradatievoetbal. De iconen van vroeger op de tribune, Achterberg en Van der Vall, voelen een traan opwellen in de ooghoek.