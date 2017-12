Tommy Wieringa veranderde van opvatting over grenzen: 'Een harde Europese buitengrens is noodzakelijk'

Het kantelpunt

'Ik vond het zeer moeilijk om te onderkennen, maar ik heb moeten toegeven dat de integratie van veel nieuwkomers moeizaam verloopt. Vriendinnen van me kunnen niet prettig door delen van Amsterdam fietsen. Dat vind ik onaangenaam.



'Ik las studies over Marokkaans-Nederlandse meisjes die de toorn van hun ouders op zich laden als ze met autochtone Nederlanders omgaan. De zonen van de arbeidsmigranten die we in de jaren zestig en zeventig hiernaartoe hebben gehaald, zijn vaak verongelijkt en boos en veroorzaken problemen. In grote Europese steden is stilaan segregatie ontstaan, met buitenwijken waar verpauperde massa's zich ophouden, die een bron zijn van jihadisme. De orthodoxie waar religieuze puriteinen zich op beroepen en de claim op de enige en de ware God, verdraagt zich niet met een open samenleving.



'Ik ervaar verlegenheid wanneer ik met de preutsheid van de orthodoxe islam wordt geconfronteerd. Vrouwen die me niet aankijken in het contact. Ontmoetingen die ongemakkelijk verlopen omdat ik niet hetzelfde geloof heb. De Marokkaans-Nederlandse voetballertjes met wie ik na een rugbywedstrijd de kleedkamer deelde, die gekleed douchten. Daar zelf naakt tussen gaan staan is dan vreemd. Lichamelijke en geestelijke preutsheid verheft zichzelf tot norm en infecteert ook degene die er niks mee te maken heeft.



'Het was een schok voor Europa dat sommige van die weerspannige zonen zich uit naam van religieuze zuiverheid willen wreken op de veronderstelde westerse decadentie, juist omdat het ze moeite kost om daarvan deel uit te maken. Daaraan lees je af hoe lang de weg nog is om die eerste generaties onderdeel te laten zijn van dit Europa. Het Europa van die Gedanken sind frei - waar vrijheid van godsdienst bestaat, waar je vrij bent van eerwraak en vrij om je partner te kiezen en je los te maken van welke monotheïstische dwangreligie dan ook.'