Toeslagen zouden soelaas moeten bieden voor bezuinigingen in de zorg

Brief van de dag: geen toeslag voor mijn moeder

De verhalen over de onterecht niet uitgekeerde toeslagen brengen mij de onfortuinlijke gang van zaken in herinnering rond de zorgtoeslagen van mijn moeder. Zij had recht op zorgtoeslag, maar heeft geen cent ontvangen. Mijn moeder (geboortejaar 1921, intramuraal wonend met diagnose vasculaire dementie) kon namelijk niet meer zelf met een bankrekening overweg en ik mocht als mantelzorger geen toeslagen innen. 'De Bulgarenfraude, weet u nog', luidde de reactie van de Belastingtelefoon. De Belastingtelefoon stelde twee oplossingen voor. Of ik ging met mijn moeder naar een rechter, die dan kon bepalen of zij inderdaad niet handelingsbekwaam was, of ik stuurde een uitlegbrief met medische gegevens naar een speciale dienst in Apeldoorn. Ik koos voor dat laatste, verstuurde de stukken aangetekend en wachtte maandenlang. De Belastingtelefoon liet mij weten dat het niet mogelijk was op enigerlei wijze contact te leggen met 'Apeldoorn'. Na herhaalde telefoontjes liet de Belastingtelefoon weten dat men de brief en de stukken nooit had ontvangen. Het gaat hier nota bene om vertrouwelijke medische informatie, die aangetekend is verzonden. De Belastingdienst verstuurde nog jarenlang een ambtelijk schrijven aan mijn moeder waarin werd medegedeeld dat zij recht had op zorgtoeslag. Wat navrant is aan dit verhaal: de toeslagen zouden enig soelaas hebben geboden voor de steeds verdergaande bezuinigingen in de zorg. Mijn moeder is overleden in mei 2016. Gelukkig heeft zij geen weet gehad van de kafkaëske vertoning.



Marja van Charante, Utrecht