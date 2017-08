Toerist, laat je niet bang maken door terreur en overlast: blijf reizen

Reizen en meer begrip

Reizen leidt tot minder materialisme, minder haast, meer geluk. Maar het grootste voordeel in de huidige gepolariseerde wereld lijkt toch wel: reizen leidt tot meer begrip. Of je nu mee-eet in Nepal, Congo, Afghanistan, Canada of Turkije; de mens is overal min of meer hetzelfde. We bouwen allemaal onze piramide van Maslow en hunkeren naar zekerheid, veiligheid, prettige sociale contacten en een beetje waardering. Grenzen veranderen in willekeurige stippellijnen op een kaart.



Toegegeven, niet iedereen loopt graag een week door de Himalaya. Al is dat niet eens zo duur. Maar dezelfde effecten zijn dichter bij huis te bereiken. Vlieg bijvoorbeeld naar het Turkse Anatalya met een goedkope charter, en draai die badplaats vol all-inclusivehotels de rug toe. Wandel de bergen in over een Romeinse weg in de voetsporen van de apostel Paulus. Je picknickt er tussen antieke ruïnes, slaapt in verlaten schoolgebouwtjes, waarbij de vrouwen van het dorp in hun gebloemde schorten eten komen brengen. Of ga mee met Andaman Discoveries in Thailand, een uur rijden van het makkelijk bereikbare Phuket, en eet en slaap in homestays. Je krijgt een tolk mee, zodat je kunt kletsen met zeezigeuners tijdens het vissen.