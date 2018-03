Toen Tante Hermien overleed werden haar koekoeksklokken en Mariabeelden verloot onder de familie

Even later een druk heen-en-weergeloop door de woning, waarbij iedereen door elkaar praatte, niemand luisterde en om de haverklap ergens hard om werd gelachen. Ik herkende die dynamiek van mijn moeder, kind uit een gezin van dertien, katholiek natuurlijk, en herinnerde me hoe je het gebulder van alle broers en zussen op verjaardagen tot diep in de nacht door het plafond hoorde komen, een warm gevoel. Hier werden de verjaardagen niet meer gezamenlijk gevierd, vertelde een nicht met dezelfde ogen als de Man, waarom wist ze eigenlijk niet. 'Alleen met begrafenissen zien we elkaar nog.'



Hup, daar ging weer een schilderij naar buiten, gekantelde lijven op het pad van de voordeur naar de auto. Brabantse humor: 'Pas maar op da ge straks niet met de verkeerde vrouw thuiskomt.' Nog meer koffie, Van het concert des levens krijgt niemand een program, gesprekjes over familietrekjes. Nicht Claudia: 'De Van Roosmalens houden van reizen, zijn goed in wiskunde en zijn allemaal licht autistisch.'



Vanuit mijn ooghoeken zag ik hoe de Man een koekoeksklok naar buiten droeg.



Even later, iemand van de kouwe kant: 'Wat moeten jullie met een tekening van het gemeentehuis van Eindhoven?' Ik had er zo een-twee-drie geen antwoord op.



Das Kantatenwerk van Bach, Vogeltaal van Rien Poortvliet, onder uit de staande klok kwam een halve fles graanjenever.



Aan het eind van de middag was het beest aan flarden gescheurd, de rest ging naar de kringloop. Met de buit in de achterbak dronken we bier in het café, waar de jeugd in boerenkiel op het biljart hing. 'Dit is een boerenovertrek', zei de bardame terwijl ze op de tap leunde. 'Zo doen we dat hier als iemand gaat trouwen of samenwonen. Dan gaan ze eerst alle kroegen af.'



'Ik weet nog wel een huis', zei de Man.



