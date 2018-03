Superheldenfilms waarin bloedig wordt gevochten om een magische metaalsoort die vibranium heet, zijn meestal niet echt mijn ding. Maar toen mijn zoon vroeg of ik met hem naar Black Panther wilde, zei ik onmiddellijk ja, want ik had gelezen dat Black Panther een superheldenfilm was met een zwarte (donkere? Afrikaans-Amerikaanse? ik weet het niet meer, bij voorbaat sorry voor alles) superheld en een bijna geheel zwarte cast. Wereldprimeur.



Daarnaast was ik geïnteresseerd in de haarstijlen van de hoofdrolspeelsters, want door een achtergrondartikel dat ik waarschijnlijk als enige in de zaal had gelezen, wist ik dat het haar van alle actrices natuurlijk was gelaten, dus niet bewerkt met haarstukken, pruiken en stijltangen.