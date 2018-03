Toen ik Remco Campert op de voorpagina ontdekte gebeurde er iets groots

Het droevige bericht dat Remco Campert is gestopt met schrijven voerde me deze week even terug naar de tijd, alweer zo'n vijfentwintig jaar geleden, dat ik na enkele jaren van maatschappelijk afglijden uiteindelijk toch nog ging studeren. Van mijn vader kreeg ik een abonnement op een krant cadeau, en ik koos voor de Volkskrant, want die las je nu eenmaal als je geschiedenis studeerde, zoveel had ik er nog wel van begrepen.



Een krant was allereerst iets om met je mee te nemen als je 's ochtends vroeg de deur uitging, de hele verdere dag zo een beetje bij je te houden, in de tas, de jas of in de hand en om, als je in de kantine zat, zoals ik, op de tafel voor je uit te spreiden.