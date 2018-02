Tien huiden waren verkocht door modderfietsliefhebbend Nederland, voordat één beer was geschoten

Een van de mooiste Limburgse dialectwoorden is toter. Of je in de toter had gelegen, vroegen moeders als hun kinderen vuil thuis kwamen. Modder dus. Modder is zondag overal in Valkenburg, op de Cauberg in Zuid-Limburg, waar voor de WK veldrijden een parcours is uitgezet dat zelfs door de Casinotuin leidt. Russisch roulette in de toter. Heerlijk. Bijna feeërieke beelden van moddermannen, een dag na beelden van moddervrouwen. Jammer dat het geen modder regent.