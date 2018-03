Thomas van Luyn is klaar met het woord 'taboe' (necrofilie, dat is pas echt taboe)

Ik lees hier in de krant de kop 'Een vakantiehuisje kopen is geen taboe meer'. Nou herinner ik me dat ik het ooit met iemand had over het kopen van een vakantiehuisje en dat ik vervolgens géén steen door de ruit kreeg, mijn familie me níét verstootte en ik helemaal nergens werd ontslagen. Daaruit leid ik af dat het nooit echt een taboe is geweest. Althans niet in mijn kringen. Hetgeen de vraag opwerpt: had deze journalist een psychotische episode waarin hij werkelijk in de waan leefde dat alleen al het aankaarten van vakantiehuisjes zou betekenen dat de gemeenschap alle contact verbrak?